В Ингушетии до конца года шесть молодых семей получат средства для покупки жилья

МАГАС, 9 октября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены оказать финансовую поддержку шести молодым семьям для приобретения квартир, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства строительства в среду.

"Минстрой РФ выделил нам средства на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в 2019 году. Поддержку в этом году на покупку квартиры получат 6 молодых семей", - сказали в пресс-службе.

Финансовую поддержку получат четыре семьи, проживающие в Назрановском районе, 1 семья в Сунже и 1 семья из Сунженского района.

"Мы уже выделили муниципалитетам 5 млн рублей, каждая из шесть семей получит софинансирование от властей - часть средств дает государство, сумма зависит от количества членов семьи, другую часть добавляет семья. Это хорошая возможность для молодых семей, которым зачастую приходится снимать жилье", - добавили в ведомстве.

Под молодой семьей в России понимается семья, состоящая в первом зарегистрированном браке, в котором возраст каждого из супругов не превышает 35 лет.