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Победители акции "Наши герои" из Армении поедут в "Артек"

Большинство учеников посвятили свои работы героям Великой Отечественной

ЕРЕВАН, 9 октября. /ТАСС/. Победители армянского этапа глобальной акции "Наши герои", посвященной Великой Отечественной войне отправятся в "Артек". Об этом корр. ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Российского центра науки и культуры в Ереване, где прошло торжественное чествование лауреатов.

"В региональном этапе в Армении приняли участие общеобразовательные школы Армении - из Еревана, Гюмри, Ванадзора, Мегри, а также села Балаовит. Лидерами конкурса стали 26 школьников. Региональная комиссия выбрала шесть победителей. В национальном этапе победили 3 участника, получившие путевку в "Артек", - отметили в РЦНК.

У каждого свой герой

Победители, которые отправятся в Крым на главный финал конкурса, рассказали о своих героях - великом шансонье Шарле Азнавуре, о никому не известной студентке из России Ашхен Барсегян, которая приехала в Спитак после разрушительного землетрясения и помогала разбирать завалы, о Григории Самвеляне, который будучи учителем русского языка и литературы, сразу после выпускного бала в 1941 году отправился на фронт, прошел всю войну, вернувшись домой опять стал преподавать.

"О героях нужно вспоминать как можно чаще, потому что такие люди были, есть и будут примером для вех нас. Возможно, путь героя продолжит кто-то из участников нашей акции", - отметил директор армянского представительства РЦНК Сергей Рыбинский.

Большинство работ о войне

Большинство учеников посвятили свои работы героям Великой Отечественной, в которой Армения потеряла 300 тыс. своих сынов и дочерей, половину из ушедших на фронт. 117 героев Советского Союза, четыре маршала и один адмирал флота. Все это не могло стереться из памяти, считает главный специалист Управления общеобразовательных школ и дошкольного образования Министерства образования, науки, культуры и спорта Армения Лилия Баласанян.

"Такое ощущение, что наши дети помнят о Великой Отечественной войне на каком-то генетическом уровне и продолжают путь героизма, патриотизма, защищая свой народ, культуру, язык", - сказала она, добавив, что в этом направлении большую работу проводит Российский дипкорпус.

Организаторами Конкурса выступили Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Автономная некоммерческая организация "Сделаем вместе".

Цель Конкурса - укрепление гуманитарных и культурных связей между народами, просвещение и патриотическое воспитание школьников через воссоздание исторической и культурной общности Родины участника и России.

Армения впервые приняла участие в глобальной акции, которая в этом году охватила 11 стран, 150 образовательных учреждений и почти 13 тыс. человек.

Теги
АрменияРоссия
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