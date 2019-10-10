"Известия": в России могут ввести штрафы для родителей курящих подростков

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Правительственная комиссия обсуждает вопрос о внесении в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) нормы, предполагающей введение ответственности для родителей курящих подростков. Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на протокол заседания правкомиссии от 23 сентября за подписью главы МВД Владимира Колокольцева.

В документе содержится поручение Роспотребнадзору направить в Минюст обращение о внесении в КоАП нормы "об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними", пишет издание. В Минюсте "Известиям" сообщили, что обращение еще не поступало. В Роспотребнадзоре отказались от комментариев.

В 2009 и 2014 годах в Госдуму вносились законопроекты о штрафах для родителей за курение их несовершеннолетних детей. Обе инициативы не получили поддержки правительства и были отозваны автором или отклонены Думой. В апреле сообщалось, что депутаты Госсовета Удмуртии планируют внести в Госдуму законопроект о штрафах для родителей в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.