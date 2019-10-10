Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Известия": в России могут ввести штрафы для родителей курящих подростков

В Минюсте заявили, что соответствующее обращение еще не поступало. В Роспотребнадзоре отказались от комментариев

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Правительственная комиссия обсуждает вопрос о внесении в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) нормы, предполагающей введение ответственности для родителей курящих подростков. Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на протокол заседания правкомиссии от 23 сентября за подписью главы МВД Владимира Колокольцева.

В документе содержится поручение Роспотребнадзору направить в Минюст обращение о внесении в КоАП нормы "об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними", пишет издание. В Минюсте "Известиям" сообщили, что обращение еще не поступало. В Роспотребнадзоре отказались от комментариев.

В 2009 и 2014 годах в Госдуму вносились законопроекты о штрафах для родителей за курение их несовершеннолетних детей. Обе инициативы не получили поддержки правительства и были отозваны автором или отклонены Думой. В апреле сообщалось, что депутаты Госсовета Удмуртии планируют внести в Госдуму законопроект о штрафах для родителей в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссия
Реклама на ТАСС
В Мехико начал работу семинар, посвященный изучению русского языка и культуры
В нем принимают участие преподаватели высших учебных заведений из России и Мексики, а также мексиканские студенты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС