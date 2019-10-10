В Магаданской области из-за снежного циклона объявлено штормовое предупреждение

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. В четверг спасатели объявили в трех городских округах Магаданской области экстренное предупреждение из-за бушующего на территории региона циклона с сильным снегом и штормовым ветром. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Пожарно-спасательного центра Колымы.

"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в городе Магадане, Ольском, Северо-Эвенском городских округах, связанных с повреждениями (обрывами) линий электропередачи, линий связи, налипанием мокрого снега на провода и деревья, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, возникновением дорожно-транспортных аварий, затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в работе ЖКХ, возможной деформацией и обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций (в т. ч. рекламных щитов), образованием снежных заносов на дорогах, обрушением снежных козырьков и сосулек, травматизмом и гибелью людей", - говорится в распространенном сообщении.

По информации Магаданского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас на попадающей под влияние циклона территории региона скорость ветра достигает 20-30 м/с. Местами идет сильный мокрый снег. Спасатели просят водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах, так как там отмечается сильный гололед и нулевая видимость.

Из-за непогоды в морском порту Магадана приостановлены разгрузочно-погрузочные работы. В среду были перенесены на четверг некоторые авиарейсы с пересадкой в Магадане. Пока неизвестно, будут ли они осуществлены сегодня.

Согласно шкале Бофорта, измеряющей силу ветра, ветер со скоростью до 30 м/с способен нанести значительные разрушения строениям, вырвать деревья с корнем.