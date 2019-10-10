Экзитполы будут работать на опросе по храму в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Экзитполы будут работать на опросе горожан по месту строительства храма Святой Екатерины, который пройдет в Екатеринбурге 13 октября. Об этом сообщил ТАСС председатель екатеринбургской избирательной комиссии Вадим Антошин.

В Екатеринбурге 13 октября откроется 51 участок, каждый из которых будет оснащен камерами видеонаблюдения. Опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей - это 10857 человек. Утверждены две площадки для включения в опросный лист: участки на месте Приборостроительного завода и за Макаровским мостом. Общая стоимость опроса обойдется городскому бюджету в 6 млн рублей.

"К нам уже поступают обращения организаций, которые такие опросы на выходе из помещений пунктов голосования проводят. По крайней мере, уже одна организация заявилась - это Автономная некоммерческая организация "Центр общественных инициатив". Мы ожидаем, что экзитполов будет несколько, потому что поступали к нам и обращения интересующихся организаций, которые готовы также вести опросы на выходе из помещений и пунктов опросных. Естественно, мы препятствовать не будем, мы предупреждаем о том, что мешать работе опросных комиссий не нужно, не нужно мешать жителям города принимать участие в этом вопросе, в остальном экзитполы свободно могут быть проведены", - сказал Антошин, отметив, что количество избирательных участков, на которых будут работать экзитполы, пока неизвестно.

По словам председателя избиркома, у представителей экзитполов, работающих на избирательных участках, будут опознавательные знаки.

"У них будет копия уведомления, отправленного в нашу комиссию, с отметкой о принятии. Это документ, который мы просим их иметь при себе. В остальном, если у них будут манишки, еще какие-то отличительные признаки, это тоже их дело", - добавил Антошин.

Окончательные результаты опроса будут официально оглашены вечером 14 октября, добавил он. При этом спрогнозировать явку, по его словам, невозможно, так как это первый опыт проведения общегородского опроса. "Мы пока затрудняемся в прогнозировании явки, поскольку это первый опыт для Екатеринбурга, он по тематике отличается от выборов. Если на выборах у нас явка на муниципальный порядок 30% последние годы, то какая будет явка на опросе, сказать сложно, но думаем все-таки, что минимальную численность преодолеем", - сказал Антошин.

В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства церкви не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Ее планируют возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.