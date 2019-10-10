В Японии умерла первая в мире корова, появившаяся в результате клонирования

ТОКИО, 10 октября. /ТАСС/. Корова по кличке Кага из первой в мире пары близнецов, появившихся на свет в результате клонирования, умерла в заповеднике в префектуре Исикава от старости. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo.

На момент смерти ее возраст составлял 21 год и три месяца. В течение последних недель ей было сложно самостоятельно передвигаться, и ветеринары давали ей различные питательные вещества и противовоспалительные препараты.

Ее сестра-близнец по кличке Ното умерла в прошлом году также по естественным причинам.

Ното и Кага родились в июле 1998 года. Они были клонированы специалистами университета Киндай, которые использовали стволовые клетки взрослой особи. При их клонировании применялись те же технологии, что и при создании овечки Долли в 1996 году.

Обе они за свою жизнь принесли потомство. Средняя продолжительность жизни обычных коров составляет около 20 лет, так что созданные японскими учеными клоны по этому показателю полностью соответствовали другим животным.