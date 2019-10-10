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Арест российской журналистки в Иране

Бывший муж журналистки Юзик сообщил, что она прибыла в Москву

По словам Бориса Войцеховского, Юзик позвонила своей матери и сказала, что находится в столице
Юлия Юзик , 2003 год Василий Смирнов/ТАСС
Описание
Юлия Юзик , 2003 год
© Василий Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву из Тегерана, однако с родственниками еще не встретилась.

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Об этом корреспонденту ТАСС сказал бывший муж Юзик Борис Войцеховский.

"Она прилетела. Ее встречала в аэропорту мама, Юля ей позвонила и сказала, что выйдет через другой выход. Они пока не виделись", - сказал собеседник ТАСС.

По информации российского посольства в Тегеране, власти Ирана приняли решение отпустить задержанную ранее россиянку Юзик. Рано утром 10 октября рейсом "Аэрофлота" она вылетела из Ирана в Москву.

Юзик была арестована 2 октября в тегеранском отеле, где она остановилась. В посольстве РФ заявляли, что россиянка не поставила диппредставительство в известность о сложностях, связанных с изъятием у нее паспорта в аэропорту имени имама Хомейни.

Теги
ИранРоссияАрест российской журналистки в Иране
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