Бывший муж журналистки Юзик сообщил, что она прибыла в Москву

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву из Тегерана, однако с родственниками еще не встретилась.

Что известно об аресте российской журналистки в Тегеране

Об этом корреспонденту ТАСС сказал бывший муж Юзик Борис Войцеховский.

"Она прилетела. Ее встречала в аэропорту мама, Юля ей позвонила и сказала, что выйдет через другой выход. Они пока не виделись", - сказал собеседник ТАСС.

По информации российского посольства в Тегеране, власти Ирана приняли решение отпустить задержанную ранее россиянку Юзик. Рано утром 10 октября рейсом "Аэрофлота" она вылетела из Ирана в Москву.

Юзик была арестована 2 октября в тегеранском отеле, где она остановилась. В посольстве РФ заявляли, что россиянка не поставила диппредставительство в известность о сложностях, связанных с изъятием у нее паспорта в аэропорту имени имама Хомейни.