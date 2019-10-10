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В России состоятся учения по ликвидации последствий землетрясения

Они пройдут на территории Ногинского спасательного центра РФ

БИШКЕК, 10 октября. /ТАСС/. Учения по ликвидации последствий сильного землетрясения состоятся в ближайшее время на территории России. Об этом заявил в четверг в Бишкеке во время заседания Координационного совета руководителей МЧС стран-участниц ОДКБ заместитель министра по чрезвычайным ситуациям РФ Павел Барышев.

"Учения по ликвидации последствий масштабного землетрясения пройдут на Дальнем Востоке. В ходе их проведения в том числе будет отрабатываться направление запросов и предложений об оказании помощи в государства-участники СНГ", - сказал он.

Как планируется, учения состоятся на территории Ногинского спасательного центра РФ, куда в том числе прибудут отряды спасателей из стран Содружества.

"Мы хотели бы сделать эти учения реалистичными, поэтому все принимающие в них участие команды должны будут действовать максимально автономно", - отметил Барышев. По его словам, российская сторона хотела бы, чтобы в мероприятии приняли участие в том числе представители стран-партнеров и секретариата ОДКБ.

"В ходе проведения учений будут отработаны и действия по поиску пострадавших", - заверил замминистра.

В проходящем в Бишкеке заседании Координационного совета руководителей МЧС стран ОДКБ принимают участие представители соответствующих ведомств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

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