Суд в Чите на пять суток арестовал блогера за "розыгрыш" со взрывом автомобиля

ЧИТА, 10 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы на пять суток арестовал блогера, который сымитировал взрыв своего автомобиля на остановке общественного транспорта, чтобы проверить реакцию окружающих. Об этом в четверг сообщила пресс-служба МВД по Забайкальскому краю.

Инцидент произошел летом. Житель Читы с помощью дымовых шашек сымитировал взрыв своего автомобиля на остановке в центре города. "Розыгрыш" он снял на видео, которое разместил в интернете, призывая пользователей ставить лайки.

"Суд признал блогера виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного ареста на пять суток. Из зала суда нарушителя доставили в специальный приемник для содержания лиц, арестованных в административном порядке", - говорится в сообщении.

Свой поступок 36-летний мужчина объяснил желанием проверить реакцию людей, узнать, придет ли ему кто-то на помощь в трудную минуту.

Административное дело возбудили по статье "Мелкое хулиганство".