Путин поприветствовал организаторов и участников форума "Россия - спортивная держава"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие организаторам и гостям VIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава". Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"За 10 лет работы форум зарекомендовал себя как авторитетная экспертная площадка для содержательного общения по самому широкому кругу проблем современного спорта, обмена лучшим опытом между представителями национальных и международных спортивных федераций, атлетами, тренерами, руководителями общественных организаций. Отмечу, что актуальность, востребованность такого конструктивного диалога сегодня очень высока. Поддерживаю идею организаторов изменить формат форума, который теперь будет проводиться ежегодно", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что РФ разделяет гуманистические ценности, лежащие в основе деятельности форума, и готова вносить весомый вклад в достижение общих целей, связанных с совершенствованием системы подготовки спортсменов, развитием инфраструктуры, вовлечением граждан, в том числе молодежи в орбиту массового спорта, продвижением физической культуры и здорового образа жизни.

Президент выразил уверенность, что форум даст старт новым ярким инициативам, послужит укреплению плодотворных контактов между государствами, принципов взаимоуважения и доверия в мире в целом.

VIII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит 10-11 октября в Нижнем Новгороде. Основным организатором форума выступает Министерство спорта РФ при поддержке правительства Нижегородской области. Генеральными партнерами в проведении мероприятия выступили компании "Столото" и "Газпром нефть".