Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Башкирии намерены взыскать компенсацию с завода, где произошла утечка стоков

"Полиэф" также обяжут принять дополнительные меры экологической безопасности после инцидента

ТАСС, 10 октября. Власти Республики Башкортостан намерены взыскать компенсацию с завода "Полиэф" и обязать компанию предпринять дополнительные меры экологической безопасности после инцидента с разливам стоков из-за повреждений резервуара. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в четверг.

На эту тему

"Будем, помимо прочего, выяснять, с чем связаны инциденты на "Полиэфе", а также ставить вопрос о компенсации и о дополнительных мерах, которое предприятие обязано предпринять в контексте экологической безопасности", - написал Хабиров.

На заводе "Полиэф" 9 октября из 20-тонного резервуара вытекло 8 т воды с органическими веществами низких классов опасности, часть стоков попала на прилегающую территорию. Населенные пункты и предприятия не попали в зону возможного воздействия, пострадавших нет.

Как отметил Хабиров, создана специальная комиссия для выяснения причин произошедшего. Как сообщили ТАСС на предприятии, комиссия состоит из специалистов предприятия.

С момента происшествия сотрудники завода осуществляют постоянный мониторинг качества воды в близлежащих водных объектах. По данным предприятия, качество воды находится в норме. Сейчас строятся дамбы, чтобы не допустить распространения стоков.

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий Фаритович
Реклама на ТАСС
Минздрав: средняя зарплата врачей НИИ им. Блохина за сентябрь была более 145 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС