Власти Башкирии намерены взыскать компенсацию с завода, где произошла утечка стоков

ТАСС, 10 октября. Власти Республики Башкортостан намерены взыскать компенсацию с завода "Полиэф" и обязать компанию предпринять дополнительные меры экологической безопасности после инцидента с разливам стоков из-за повреждений резервуара. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в четверг.

"Будем, помимо прочего, выяснять, с чем связаны инциденты на "Полиэфе", а также ставить вопрос о компенсации и о дополнительных мерах, которое предприятие обязано предпринять в контексте экологической безопасности", - написал Хабиров.

На заводе "Полиэф" 9 октября из 20-тонного резервуара вытекло 8 т воды с органическими веществами низких классов опасности, часть стоков попала на прилегающую территорию. Населенные пункты и предприятия не попали в зону возможного воздействия, пострадавших нет.

Как отметил Хабиров, создана специальная комиссия для выяснения причин произошедшего. Как сообщили ТАСС на предприятии, комиссия состоит из специалистов предприятия.

С момента происшествия сотрудники завода осуществляют постоянный мониторинг качества воды в близлежащих водных объектах. По данным предприятия, качество воды находится в норме. Сейчас строятся дамбы, чтобы не допустить распространения стоков.