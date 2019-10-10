Минздрав выявил нарушения в работе НИИ детской онкологии

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Комиссия Минздрава России провела внеплановую проверку работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии, входящего в состав Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина, и выявила нарушения в оказании детям с онкологическими заболеваниями медицинской помощи. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС глава комиссии, директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина.

"Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней как больных, которые лежали до прихода нового директора, так и после. К сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения", - сказала она.

Как пояснила Байбарина, комиссия Минздрава была создана после того, как восемь сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии обратились с письмом к президенту РФ Владимиру Путину. Основным тезисом, изложенным в обращении, было недоверие к новому руководителю института Светлане Варфоломеевой. "В письме было сказано, что в отделении сложившаяся лечебная практика высокого уровня, которую хочет нарушить, разрушить или как-то испортить директор новый Светлана Варфоломеева. Это очень серьезные обвинения", - рассказала председатель комиссии.

Неэффективное лечение

Комиссия выявила, что детей в НИИ до середины 2019 года лечили по инновационным протоколам, в отношении которых при этом доказана неэффективность, сообщил член комиссии, главный внештатный гематолог Минздрава Александр Румянцев.

"Люди, которые работали там, они использовали инновационные протоколы, но по которым доказано, что они неэффективны, что мир ушел далеко вперед, что каждый протокол, который вводится, новый, он должен пройти этический комитет", - сказал он.

По его словам, ряд нарушений также был выявлен в части оформления медицинской документации. По результатам работы комиссии было также установлено, что требования нового руководства были обоснованы.