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СМИ: суд в Бангладеш выдал ордер на арест нобелевского лауреата

Мухаммада Юнуса обвиняют в незаконном увольнении трех сотрудников возглавляемой им компании Grameen Communication

ТАСС, 10 октября. Суд по трудовым спорам в Дакке выдал ордер на арест бангладешского экономиста и лауреата Нобелевской премии мира профессора Мухаммада Юнуса. Об этом в четверг сообщил телеканал Geo.tv.

Судебное преследование 79-летнего Юнуса ведется по делу о незаконном увольнении трех сотрудников возглавляемой им компании Grameen Communication. Летом этого года они обвинили главу компании и еще двух лиц в ее руководстве в незаконном увольнении, что якобы стало местью за создание профсоюза.

Ответчикам надо было явиться в суд 8 октября, но они проигнорировали это требование. В связи с этим был выдан ордер на арест Юнуса.

Адвокат нобелевского лауреата сообщил, что его подзащитный находится за границей и предстанет перед инстанцией, когда вернется в Бангладеш. Двух других фигурантов суд отпустил на свободу под залог.

В 2006 году Юнус и руководимый им банк Grameen стали лауреатами Нобелевской премии мира за усилия по созданию основ для социального и экономического развития и "новаторскую практику микрокредитования". Предоставление небольших банковских кредитов без залога беднякам позволило большому числу небогатых жителей Бангладеш открыть самостоятельный бизнес, что в результате улучшило социально-экономическое положение жителей сельских районов.

Ряд государств Южной Азии перенял предложенную Юнусом практику микрокредитования, она была высоко оценена мировым научным сообществом.

Теги
Бангладеш
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