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МЧС назвало основную причину пожаров

По данным ведомства, их причиной в почти 40% случаев является неисправная электропроводка
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© Сергей Фадеичев/ТАСC

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Неисправная электропроводка становится причиной пожаров в более чем 40% случаев, а 70% пожаров, согласно статистике, происходит в жилых домах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По печальной статистике более 70% пожаров происходит в жилом секторе. При этом неисправная электропроводка становится их причиной в почти 40% случаев. В два раза меньше возгораний происходит от печного отопления", - сказали в министерстве.

В МЧС отметили, что в преддверии зимы спасатели и сотрудники Госпожнадзора проводят превентивные мероприятия с целью снижения количество пожаров. "Надзорные органы МЧС проводят профилактическую операцию "Отопление". Проводятся предупредительные мероприятия в жилом секторе, на объектах энергетики, образования, здравоохранения, социальной и коммунальной сфер, а также отопительного комплекса", - сообщили в МЧС.

В целях предупреждения трагедий с спасатели проводят рейды по жилому фонду, информационную и разъяснительную работу о правилах противопожарной безопасности. Особое внимание уделяется местам проживания наиболее уязвимых социальных групп населения: многодетным семьям, одиноким гражданам и нуждающимся в посторонней помощи. "Органами Госпожнадзора взяты на учет более 1,6 тыс. мест их проживания. На безвозмездной основе в их жилье уже установлено около 200 тыс. автономных пожарных извещателей", - отметили в министерстве.

С начала проведения профилактической операции за несоблюдение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено два десятка органов местного самоуправления, более 200 юридических и 400 должностных лиц, а также более тысячи граждан. Кроме того, в органы власти и уполномоченные организации направлено порядка 500 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

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Россия
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