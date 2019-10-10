Власти Забайкалья к 14 октября намерены завершить переход региона на цифровое вещание

ЧИТА, 10 октября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Забайкальский край 14 октября завершит переход на цифровое телевещание - осталось подключить около 1,1 тыс. комплектов спутникового оборудования преимущественно в отдаленных и труднодоступных селах Кыринского района. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе краевого министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи.

Как понять, что вы смотрите аналоговое ТВ, и перейти на цифровое вещание

В августе правительство РФ выделило 76 млн рублей для обеспечения цифровым телевещанием отдаленных сел Забайкалья. Их жители бесплатно получают спутниковые комплекты для приема 20 федеральных телеканалов. Глава региона Александр Осипов отмечал, что доставку и подключение комплектов осложняли дождливая погода и то, что в это время года до некоторых сел можно добраться только с помощью авиации.

"На сегодняшний день в крае установлено около 4,7 тыс. комплектов спутникового оборудования для приема цифрового телевещания. Осталось подключить примерно 1,1 тыс. комплектов. Перед нами стоит задача завершить эту работу к 14 октября", - сказали в пресс-службе.

По данным министерства, частично подключенными остаются девять из 31 района Забайкальского края. Большинство неподключенных комплектов (623) приходится на отдаленные и труднодоступные села Кыринского района на юге региона. "Спутниковые комплекты в район уже доставлены, 315 из них подключены. Подключение оставшихся осложняет география, труднодоступность сел. Но работа идет", - заверили в министерстве.

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в несколько этапов: 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.

Забайкальский край вошел в список из 21 региона, где переход на цифровое телевещание отложили до 14 октября. Сроки отказа от аналогового вещания сдвинули из-за степных пожаров, которые в апреле перешли на 17 поселений края.