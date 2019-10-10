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Минздрав не нашел оснований увольнять нового директора НИИ детской онкологии

При этом комиссия министерства рекомендовала директору НМИЦ онкологии им. Блохина Ивану Стилиди поддержать деятельность Светланы Варфоломеевой
Председатель рабочей комиссии, директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Председатель рабочей комиссии, директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Комиссия Минздрава России не нашла оснований для увольнения Светланы Варфоломеевой - действующего директора Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии, входящего в состав Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции в ТАСС глава комиссии, директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства Елена Байбарина.

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"Комиссия Минздрава не нашла для этого [увольнения Светланы Варфоломеевой] ни малейшего основная, наоборот, мы рекомендуем директору [НМИЦ онкологии им. Блохина Ивану Стилиди] поддержать ее деятельность", - сказала Байбарина.

По ее словам, только пять медицинских работников института из 52 опрошенных комиссией заявили о неблагоприятной обстановке на работе после прихода нового директора, но не представили никаких доказательств этого.

"В письме [пяти онкологов] было написано, что Варфоломеева создала якобы атмосферу страха в институте, что оказывается давление на людей с требованием увольняться. Во-первых, никто не уволился тогда в тот момент, но мы, естественно, встречались с коллективом. Мы встретились с 52 детскими медработниками из этого учреждения. Из них пять человек - именно те, которые подписывали это письмо, писали его президенту и обращались в СМИ с жалобами, - они сказали об атмосфере страха. Больше они говорили о своем человеческом непонимании и нежелании работать с Варфоломеевой, но никаких примеров нам приведено не было", - сказал она.

Об открытии нового корпуса

Комиссия также порекомендовала ввести электронную историю болезни и ускорить введение в эксплуатацию нового корпуса детского учреждения.

"Мы будем рекомендовать Ивану Сократовичу Стилиди усилить работу и ввести электронную историю болезни и вообще электронную информационную медицинскую систему - это очень важно. Принять исчерпывающие меры для скорейшего введения в эксплуатацию нового корпуса [НИИ детской онкологии и гематологии]", - сказала Байбарина.

Она добавила, что члены комиссии из Ростова и Санкт-Петербурга обошли все палаты НИИ детской онкологии и гематологии, но "каких-то совершенно катастрофических условий" не выявили. "Условия должны быть лучше в современном мире. Часть помещений, где выявлены проблемы с санитарно-эпидемическим благополучием, закрыты на ремонт", - отметила она.

Байбарина рассказала, что строительство нового корпуса обошлось примерно в 16 млрд рублей, его планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года.

"Будет перераспределение [в штатном расписании] с учетом нового корпуса. Он [площадью в] 100 тыс. кв. м, он стоил 16 млрд рублей, и здесь, конечно, понадобятся новые сотрудники <…> В конце декабря здание должно быть введено в эксплуатацию", - сказала она.

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