Минздрав не нашел оснований увольнять нового директора НИИ детской онкологии

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Комиссия Минздрава России не нашла оснований для увольнения Светланы Варфоломеевой - действующего директора Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии, входящего в состав Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции в ТАСС глава комиссии, директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства Елена Байбарина.

"Комиссия Минздрава не нашла для этого [увольнения Светланы Варфоломеевой] ни малейшего основная, наоборот, мы рекомендуем директору [НМИЦ онкологии им. Блохина Ивану Стилиди] поддержать ее деятельность", - сказала Байбарина.

По ее словам, только пять медицинских работников института из 52 опрошенных комиссией заявили о неблагоприятной обстановке на работе после прихода нового директора, но не представили никаких доказательств этого.

"В письме [пяти онкологов] было написано, что Варфоломеева создала якобы атмосферу страха в институте, что оказывается давление на людей с требованием увольняться. Во-первых, никто не уволился тогда в тот момент, но мы, естественно, встречались с коллективом. Мы встретились с 52 детскими медработниками из этого учреждения. Из них пять человек - именно те, которые подписывали это письмо, писали его президенту и обращались в СМИ с жалобами, - они сказали об атмосфере страха. Больше они говорили о своем человеческом непонимании и нежелании работать с Варфоломеевой, но никаких примеров нам приведено не было", - сказал она.

Об открытии нового корпуса

Комиссия также порекомендовала ввести электронную историю болезни и ускорить введение в эксплуатацию нового корпуса детского учреждения.

"Мы будем рекомендовать Ивану Сократовичу Стилиди усилить работу и ввести электронную историю болезни и вообще электронную информационную медицинскую систему - это очень важно. Принять исчерпывающие меры для скорейшего введения в эксплуатацию нового корпуса [НИИ детской онкологии и гематологии]", - сказала Байбарина.

Она добавила, что члены комиссии из Ростова и Санкт-Петербурга обошли все палаты НИИ детской онкологии и гематологии, но "каких-то совершенно катастрофических условий" не выявили. "Условия должны быть лучше в современном мире. Часть помещений, где выявлены проблемы с санитарно-эпидемическим благополучием, закрыты на ремонт", - отметила она.

Байбарина рассказала, что строительство нового корпуса обошлось примерно в 16 млрд рублей, его планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года.

"Будет перераспределение [в штатном расписании] с учетом нового корпуса. Он [площадью в] 100 тыс. кв. м, он стоил 16 млрд рублей, и здесь, конечно, понадобятся новые сотрудники <…> В конце декабря здание должно быть введено в эксплуатацию", - сказала она.