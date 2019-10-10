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Минтруд отменит действовавшие с 1917 года нормативные акты

Всего ведомство намерено сократить количество нормативных актов почти на 1 тыс.

ЧЕЛЯБИНСК, 10 октября. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ планирует "расчистить правовое пространство", сократив порядка 1 тыс. из действующих 1070 нормативных актов, в том числе действовавших с 1917 года. Об этом на конференции "Совершенствование трудового законодательства - переход на профилактическую модель управления охраной труда" сообщил директор департамента условий и охраны труда Минтруда России Валерий Корж.

"Проводя актуализацию, обновление базы из порядка 1 тыс. 70 [регулирующих] советских и российских актов, мы планируем, останется 76-80 актов", - сказал он.

Корж отметил, в частности, что работать по изданным в советское время типовым инструкциям под типовое оборудование, для всех видов профессий и работ сейчас невозможно. "Мы не можем типизировать оборудование и виды работ, потому что они разные в различных сферах деятельности. Они (устаревшие требования) сейчас создают избыточную нагрузку на бизнес, могут приводить к злоупотреблениям со стороны надзорных органов. Поэтому правовое пространство расчищается", - сказал представитель Минтруда.

По его словам, с 1 февраля 2020 года отменяются советские акты, которые были приняты с 1917 по 1991 год. В качестве примеров он привел такие устаревшие нормы как использование сургуча кадровиками на предприятиях или обязательное наличие шелковой или шерстяной ветоши на автозаправочных станциях, хотя сургуч практически невозможно достать, а что касается заправочных станций, то сейчас есть и другие, более современные материалы.

При этом Корж отметил, что "нельзя отменять списки, связанные с компенсациями за вредные условия труда, районные коэффициенты, все сюжеты, связанные с досрочными пенсиями - они останутся".

Конференция "Совершенствование трудового законодательства - переход на профилактическую модель управления охраной труда" проходит в Челябинске в четверг, на ней присутствуют представители Минтруда России и руководители органов исполнительной власти по труду субъектов, входящих в Уральский федеральный округ.

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