Касающиеся электросамокатов поправки в ПДД разработают в ближайшее время

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Госавтоинспекция России и Минтранс в ближайшее время разработают поправки в правила дорожного движения, которые будут касаться электросамокатов и гироскутеров. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил замначальника ГИБДД РФ Владимир Кузин.

"На сегодняшний день нормативно данные транспортные средства (электрические самокаты, гироскутеры, моноколеса - прим. ТАСС) и механические устройства передвижения не определены, но работу мы активно проводим в этой части. Совместно с Минтрансом России идет разработка изменения правил дорожного движения, которые будут регламентировать в понятийном аппарате подобные устройства: какие из них могут допускаться для участия в движении и каким образом они должны двигаться по тротуарам, по проезжей части и велодорожкам. Это в стадии проработки сейчас, я думаю, что мы в ближайшее время выйдем на итоговый документ, который упорядочит процесс движения этих транспортных средств", - сказал замглавы ГИБДД.

Кузин подчеркнул, что с учетом активного использования данных транспортных средств в настоящий момент этот вопрос является актуальным.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников сообщил в интервью ТАСС, что Госавтоинспекция до конца 2019 года проведет исследование и определится, стоит ли электросамокаты и гироскутеры признать отдельной категорией транспортных средств.

В свою очередь начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин добавил, что пользователей электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других электромеханических устройств необходимо наделить правами и обязанностями в области дорожного движения, определив их правовой статус. На данный момент, отметил он, они приравниваются к пешеходам.