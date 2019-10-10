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Северный Кавказ

Карачаево-Черкесия намерена развивать с Москвой выездную торговлю и детский туризм

Глава КЧР Рашид Темрезов отметил, что республика являемся одним из самых крупных поставщиков овощей и питьевой воды в Москву

ЧЕРКЕССК, 10 октября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) намерены развивать сотрудничество с Москвой, в частности, рассматривается вопрос проведения выездных ярмарок и детских туристических поездок. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.

В четверг в КЧР стартовали Дни Москвы. Делегацию города возглавляют начальник департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков и президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

"Сегодня мы являемся одними из самых крупных поставщиков овощей и питьевой воды в Москву. Виталий Иванович предложил развивать это направление путем организации выездных ярмарок в Москве с товарами из Карачаево-Черкесии. Также он заявил о готовности организовать туристические поездки для наших детей в Москву на зимних каникулах", - написал на своей странице в Instagram Темрезов.

При этом он отметил, что республика готова задействовать туристско-рекреационный потенциал для организации отдыха жителей Москвы. "Кроме того, мы продолжим совместную реализацию проектов по благоустройству Карачаево-Черкесии. В Черкесск из Москвы уже переданы более трех десятков единиц коммунальной спецтехники, пассажирских автобусов и троллейбусов. Эта работа будет продолжена", - подчеркнул Темрезов.

Дни Москвы проходят в Карачаево-Черкесии 10-11 октября. В республике запланировано проведение мероприятий, связанных с сотрудничеством в экономике, социальной, образовательной и культурной сферах. Гостям представят культурную программу, также ожидается объявление победителей конкурса "Моя Москва" на знание истории и традиций города.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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