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Северный Кавказ

В Железноводске к 205-летию со дня рождения Лермонтова пройдет поэтический флешмоб

Участники флешмоба прочтут 400 стихотворений поэта

ПЯТИГОРСК, 10 октября. /ТАСС/. Поэтический флешмоб пройдет в городе Железноводск Ставропольского края к 205-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. Участники прочтут 400 стихотворений поэта, сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

"В день рождения поэта 15 октября на ставропольском курорте возле уникального литературного бювета-книги состоится поэтический флешмоб, участники которого прочтут 400 стихотворений Михаила Лермонтова", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на площадке перед бюветом будет установлен поэтический подиум, где все желающие смогут прочесть стихи великого русского поэта. "Известно, что всего стихов у Михаила Лермонтова 400, также в арсенале писателя 40 поэм, шесть драм и три романа", - отмечается в сообщении.

В Железноводске в нижней части Каскадной лестницы работает единственный в мире бювет-книга, каждую из сторон которого нанесены отрывки произведений Лермонтова - "Штосс", "Герой нашего времени", "Кавказ" и "Измаил-бей", взятые из блокнота князя Одоевского.

Лермонтов (1814-1841) - русский поэт и писатель, автор романа "Герой нашего времени", поэмы "Мцыри", стихотворений "Смерть поэта", "Парус" и других. В Железноводске Лермонтов бывал неоднократно, из этого города он уехал на дуэль в Пятигорске, в которой погиб.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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