Опрос: более половины россиян считают, что не надо приравнивать гироскутеры к машинам

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Госавтоинспекция подвела итоги социологического опроса о необходимости определения правового статуса водителям гироскутеров и электросамокатов. Как говорится в сообщении ГИБДД, более половины россиян считают, что определение правового статуса для данных участников дорожного движения ни к чему не приведет.

"Опрос проводился на официальном сайте ведомства, в нем приняли участие более 90 тысяч человек. Посетителям официального сайта Госавтоинспекции предлагалось ответить на вопрос, стоит ли вводить новую терминологию для пользователей электронных средств передвижения. Более половины опрошенных считают, что определение правового статуса участников дорожного движения, использующих электронные устройства передвижения, ни к чему не приведет. Остальные участники опроса разделились на тех, кто считает, что правовой статус необходим, и тех, кого не интересует данный вопрос, поскольку они сами не пользуются электронными устройствами передвижения, и данные участники дорожного движения им не мешают", - говорится в сообщении.

Также в ГИБДД отметили, что во многих зарубежных странах уже введено отдельное законодательное регулирование пользователей электронных средств передвижения, так как аварии с участием этих устройств происходят все чаще, и в них гибнут люди.

"Минтранс России подготовил проект поправок в Правила дорожного движения, в соответствии с которыми предлагается определить правовой статус и ввести обязанности для новых участников движения. В настоящее время идет активное межведомственное обсуждение этого проекта, в котором сотрудники Госавтоинспекции МВД России принимают непосредственное участие", - заключили в ГИБДД.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников сообщил в интервью ТАСС, что Госавтоинспекция до конца 2019 года проведет исследование и определится, стоит ли электросамокаты и гироскутеры признать отдельной категорией транспортных средств.

В свою очередь начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин добавил, что пользователей электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других электромеханических устройств необходимо наделить правами и обязанностями в области дорожного движения, определив их правовой статус. На данный момент, отметил он, они приравниваются к пешеходам.