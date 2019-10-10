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Сиротские учреждения в 30 регионах перейдут к единой системе управления до конца 2020 года

По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, сейчас такая система действует в шести субъектах

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Единая система управления организациями для детей-сирот, в рамках которой они должны подчинятся одному органу исполнительной власти региона, будет работать как минимум в 30 субъектах России к концу 2020 года. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"В настоящее время единая система подчиненности уже введена в шести субъектах РФ: Москва, Пермский край, Волгоградская и Самарская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа. Еще 24 региона перейдут к единой системе управления организациями для детей-сирот до конца следующего года, остальные также прорабатывают данный вопрос", - приводит пресс-служба детского омбудсмена в четверг слова Кузнецовой.

Она выразила уверенность, что "в скором времени система единого ведомства для сиротских учреждений будет введена во всех регионах, ее эффективность уже доказана практикой ряда субъектов РФ".

"Дело в том, что ребенок, попадая в одно сиротское учреждение, например, в дом малютки, который курируется Минздравом, потом в другое - в дом-интернат, подведомственный Минсоцразвития, и так далее, по сути кочует из ведомства в ведомство, а значит разнятся и подходы к воспитательному процессу ребенка, к его реабилитации и многому другому. Введение единой системы подчиненности позволит обеспечить последовательную непрерывную работу с детьми-сиротами на всех этапах их жизни", - уточнила детский омбудсмен.

В пресс-службе напомнили, что Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в 2017 году предложила пересмотреть систему подчиненности организаций для детей-сирот и перевести все сиротские учреждения в регионах в ведомственное подчинение единого органа исполнительной власти. По поручению главы государства инициатива омбудсмена была изучена и поддержана Министерством просвещения РФ, после чего всем регионам было рекомендовано рассмотреть вопрос об определении единого ведомства, в чьи полномочия будет входить управление всеми типами организаций для детей-сирот в регионе.

Теги
РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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