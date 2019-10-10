Казахстанский фильм "Наследие предков" принял участие в Кавказском фестивале кино "Кунаки"

НУР-СУЛТАН, 10 октября. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Документальный фильм "Наследие предков" казахстанского режиссера Берика Жаханова принял участие в Открытом северокавказском фестивале кино и телевидения "Кунаки", проходившем в Нальчике с 5 по 9 октября.

Лента снята на киностудии "Казахфильм" по заказу Министерства культуры и спорта республики."Картина "Наследие предков" входит в документальный цикл "Тюркские народы Казахстана", повествующий об этносах, проживающих в нашем многонациональном государстве. Фильм "Наследие предков" посвящен узбекской диаспоре и рассказывает о жизни 47-летнего Абдиманнопа Зупарова, который, продолжая дело своих дедов, занимается изготовлением колыбели - бесика", - рассказали в пресс-службе киностудии "Казахфильм".

В 2018 году лента "Наследие предков" получила приз за лучший документальный фильм на VII Международном кинофестивале "Бастау" в Алма-Ате. Она также была удостоена специального приза жюри и специального приза от сайта Vosmerka.kz "За бережное отношение к теме и традициям документального кино" на прошедшем в столице Казахстана кинофестивале, посвященном 70-летию со дня рождения киноведа Бауыржана Ногербека. В 2019 году картина получила специальный приз жюри XV Севастопольского международного фестиваля.

Фестиваль "Кунаки" - это площадка общения и творческого конкурса для создателей кино и телевизионных программ, а также для режиссеров и тележурналистов из России и зарубежья. Фестиваль, появившийся благодаря общественной инициативе, за годы своего существования превратился в международное мероприятие и стал одним из наиболее ярких творческих форумов Кавказа и России.

На конкурс 13-го фестиваля "Кунаки" из 368 заявок было отобрано 56 работ из Сербии, Казахстана, Киргизии, Эстонии, Абхазии и многих российских регионов.