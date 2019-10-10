Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Неизвестный автограф Гоголя нашли в Москве

Писатель оставил в церковной книге запись о том, что стал крестным отцом

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Ранее неизвестный автограф Николая Гоголя обнаружили в Главном архивном управлении Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы.

"Выяснилось, что классик русской литературы оставил подпись в метрической книге своего крестника", - сказал руководитель Главархива Ярослав Онопенко, чьи слова приводятся в публикации.

Гоголь был духовно близким человеком для поэта, философа-славянофила Алексея Хомякова и его жены Екатерины, родной сестры поэта Николая Языкова. Поэтому писатель стал крестным отцом их сына Николая Хомякова. Крещение состоялось 31 января 1850 года в церкви Николая Чудотворца на Песках.

"В метрической книге церкви в графе "Звание, имя, отчество и фамилия восприемников" действительно значится "8-го класса чиновник Николай Васильевич Гоголь". В графе "Рукоприкладство свидетелей записи по желанию" писатель собственноручно указал: "Верность записи свидетельствую: восприемник новорожденного 8-го класса Николай Васильевич Гоголь". Подлинность подписи подтверждают написание букв и характерный росчерк в конце фамилии, которые совпадают с уже известными автографами писателя", - сообщается в публикации.

То, что писатель присутствовал при крещении сына Хомякова, было и раньше известно специалистам, этот факт упоминается в некоторых исторических и литературоведческих трудах. Однако из-за путаницы с документами подтвердить его документально удалось только сейчас. Метрические книги церквей до 1917 года велись в двух экземплярах. Одна книга заполнялась в течение года непосредственно в церкви - приходской экземпляр, это первоисточник. В конце года метрическая книга полностью переписывалась, и второй экземпляр передавался в Московскую духовную консисторию.

"В приходском экземпляре метрической книги за 1850 год нет не только подписи Гоголя, но даже даты крещения Николая Хомякова. Судя по многочисленным помаркам и зачеркиваниям, этот экземпляр был черновым. Возможно, писатель поставил свою подпись в уже переписанной набело книге, которую и передали в хранилище Московской духовной консистории. Однако с момента написания этот экземпляр доставали из хранилища всего несколько раз. Скорее всего, сведения о том, что Гоголь - крестный отец Николая Хомякова, ученые получили из воспоминаний современников писателя, а не из архивных источников", - говорится в сообщении.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Эксперт: штрафы для родителей курящих детей не приведут к желаемому результату
Лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков также считает, что такая мера может привести к конфликтам в семье
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС