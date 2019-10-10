Неизвестный автограф Гоголя нашли в Москве

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Ранее неизвестный автограф Николая Гоголя обнаружили в Главном архивном управлении Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы.

"Выяснилось, что классик русской литературы оставил подпись в метрической книге своего крестника", - сказал руководитель Главархива Ярослав Онопенко, чьи слова приводятся в публикации.

Гоголь был духовно близким человеком для поэта, философа-славянофила Алексея Хомякова и его жены Екатерины, родной сестры поэта Николая Языкова. Поэтому писатель стал крестным отцом их сына Николая Хомякова. Крещение состоялось 31 января 1850 года в церкви Николая Чудотворца на Песках.

"В метрической книге церкви в графе "Звание, имя, отчество и фамилия восприемников" действительно значится "8-го класса чиновник Николай Васильевич Гоголь". В графе "Рукоприкладство свидетелей записи по желанию" писатель собственноручно указал: "Верность записи свидетельствую: восприемник новорожденного 8-го класса Николай Васильевич Гоголь". Подлинность подписи подтверждают написание букв и характерный росчерк в конце фамилии, которые совпадают с уже известными автографами писателя", - сообщается в публикации.

То, что писатель присутствовал при крещении сына Хомякова, было и раньше известно специалистам, этот факт упоминается в некоторых исторических и литературоведческих трудах. Однако из-за путаницы с документами подтвердить его документально удалось только сейчас. Метрические книги церквей до 1917 года велись в двух экземплярах. Одна книга заполнялась в течение года непосредственно в церкви - приходской экземпляр, это первоисточник. В конце года метрическая книга полностью переписывалась, и второй экземпляр передавался в Московскую духовную консисторию.

"В приходском экземпляре метрической книги за 1850 год нет не только подписи Гоголя, но даже даты крещения Николая Хомякова. Судя по многочисленным помаркам и зачеркиваниям, этот экземпляр был черновым. Возможно, писатель поставил свою подпись в уже переписанной набело книге, которую и передали в хранилище Московской духовной консистории. Однако с момента написания этот экземпляр доставали из хранилища всего несколько раз. Скорее всего, сведения о том, что Гоголь - крестный отец Николая Хомякова, ученые получили из воспоминаний современников писателя, а не из архивных источников", - говорится в сообщении.