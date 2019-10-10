ВЦИОМ: почти 60% россиян назвали выборы 8 сентября честными и достоверными

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Почти 60% россиян считают, что в большинстве регионов выборы 8 сентября прошли честно, их результаты достоверны и соответствуют волеизъявлению избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные в четверг.

"Несмотря на то, что выборы проходили не во всех регионах, абсолютное большинство россиян (91%) знали о состоявшихся выборах. Мы зафиксировали высокий уровень доверия результатам выборов: 57% согласились с мнением, что результаты выборов в большинстве регионов достоверны и соответствуют волеизъявлению избирателей", - приводятся в релизе слова руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ, кандидата политических наук Михаила Мамонова.

По его словам, о недостоверности прошедших выборов заявили лишь 30% россиян. "Среди жителей столиц негативную оценку прошедшим выборам высказал 31% респондентов, что близко к общероссийскому показателю. Динамика оценок - положительная. В сентябре 2018 года о доверии результатам выборов заявили 55%, о недоверии - 34%", - уточнил Мамонов.

Он отметил, что при ответе на более жесткий вопрос о честности прошедших выборов, 59% респондентов оценили их как честные. "При этом 14% назвали их бесспорно честными и 45% - скорее честными. Негативную оценку дали всего 26% россиян, среди жителей столиц этот показатель составил 34%. По этому вопросу также зафиксирована положительная динамика - год назад в целом честными прошедшие выборы назвали 57%, а нечестными - 33%", - подчеркнул глава практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ.

Он добавил, что рост положительных оценок является устойчивой динамикой, которая фиксируется на протяжении последних лет. "Говоря о нечестности [выборов], респонденты чаще всего вспоминали примеры, о которых писали в СМИ, сети Интернет. Говорили о неверии в честность выборов в принципе", - заключил Мамонов.

Всероссийский инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 11 сентября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Всего 8 сентября в России прошло более 5 тыс. выборов разных уровней, в том числе в 16 регионах состоялись выборы губернаторов.