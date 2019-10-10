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Украинцы из разных стран обсудят в Крыму развитие связей с соотечественниками

В ходе круглого стола планируется обсудить вопросы роли национальных, этнических, религиозных меньшинств в межнациональных, межрегиональных и международных отношениях

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Украинцы из разных стран обсудят развитие связей с соотечественниками за рубежом в рамках круглого стола, который пройдет 14 октября в Симферополе, сообщила пресс-служба Постоянного представительства Республики Крым при президенте РФ.

"14 октября 2019 года в Симферополе состоится ряд мероприятий с участием украинских соотечественников. В мероприятиях примут участие украинские соотечественники из Молдавии, Казахстана, Белоруссии, Германии, ДНР, Литвы, Эстонии, Польши, Киргизии и Грузии (15 человек)", - говорится в сообщении.

Члены делегации возложат цветы к памятнику Богдану Хмельницкому и проведут круглый стол на тему "Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом", в ходе которого планируется обсудить вопросы роли национальных, этнических, религиозных меньшинств в межнациональных, межрегиональных и международных отношениях (народная дипломатия), а также сохранение традиционной культуры украинцев в Крыму.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и другие страны ввели санкции против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада о ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом. Несмотря на введенные санкции, визиты зарубежных делегаций в республику не прекращаются. По данным председателя комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрия Гемпеля, с 2015 года Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы и Америки.

По данным переписи 2014 года, украинцы являются второй (15,99%) по численности национальной группой в Крыму после русских. Всего в республике проживает более 2,2 млн человек.

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