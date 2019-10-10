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ЕС подала новый иск против Польши за нарушения европейских норм в судебной системе

Брюссель раскритиковал дисциплинарные меры против местных судей

БРЮССЕЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия в четверг подала новый иск в Европейский суд юстиции против Польши. По ее мнению, предусмотренные судебной реформой в Польше дисциплинарные меры против местных судей могут поставить под сомнение независимость судебной системы Польши и несовместимы с судебными нормами ЕС. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Еврокомиссии.

"Еврокомиссия приняла решение подать иск в Европейский суд юстиции. Учитывая потенциальный риск, что дисциплинарный кодекс [в отношении судей] может подорвать принцип независимости судебной системы Польши, Еврокомиссия рассчитывает, что финальное решение по данному иску будет принято в кратчайшие сроки", - говорится в заявлении.

Еврокомиссия также подчеркнула, что в ожидании решения суда она продолжит применять процедуру устранения нарушений и требовать от Польши приведения своего судебного законодательства в соответствие с европейскими принципами.

Данный иск может углубить существующий раскол между европейскими институтами и правящей в Польше партией "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского и европейскими институтами в Брюсселе. Еврокомиссия считает, что польские консерваторы ведут последовательное наступление на свободу СМИ и независимость судебной системы в Польше для укрепления своей власти.

Теги
Польша
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