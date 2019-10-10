Число нелегальных детских лагерей в России сократилось вдвое за два года

ЯЛТА /Республика Крым/, 10 октября. /ТАСС/. Количество нелегальных детских лагерей в России сокращается: в 2019 году их выявлено в два раза меньше, чем в позапрошлом, сообщил журналистам первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович на IV Всероссийском форуме организаторов детского отдыха и оздоровления.

"Не должно быть организаций, которые не были бы под нашим просмотром. Число несанкционированных лагерей сокращается. Если два года назад их было 69, то в прошлом 27, в этом 33", - сказал Зенькович.

Он отметил, что всего в России услуги для отдыха и оздоровления детей предоставляют 44 тыс. организаций. При этом, по словам замминистра, не стоит задачи увеличивать число проверок - их должно быть "ровно столько, чтобы быть уверенными, что все организации, в которые едут дети, соответствуют необходимым требованиям".

В среду Совет Федерации одобрил закон, который предполагает создание специальных региональных реестров организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере отдыха и оздоровления детей. Предусматривается переходный период до 1 июня 2020 года, после которого организации, не внесенные в реестр, не смогут оказывать услуги по обеспечению детского отдыха. Для включения в реестр им нужно до 1 мая 2020 года предоставить данные, в том числе о проведенных проверках, дате ввода в эксплуатацию зданий, о наличии санитарно-эпидемиологического заключения и лицензий на медицинскую и образовательную деятельность.

"Со следующего года отдыхом и оздоровлением могут заниматься только те организации, которые вошли в региональные реестры. Чтобы в них попасть, они должны соответствовать всем требования, должны быть все необходимые документы, разрешения. Для вхождения в реестр никаким организациям не нужно предпринимать особых усилий, а надо сделать то, что и так должны сделать по закону", - отметил Зенькович.

Он уточнил, что решение о включении в реестр будут принимать региональные комиссии, куда входят представители региональной власти и региональных управлений контрольно-надзорных органов.

Походы с детьми на природу зарегламентируют

Зенькович также сообщил, что новый единый приказ, регулирующий все виды походов с детьми на природу, будет создан и согласован с МЧС.

"У нас будет по походам единый приказ, подписанный двумя министерствами, который будет регулировать все виды походов: будь то вожатые, которые пошли из лагеря с детьми, или какая-то организация туристическая, которая детей забрала и повела в лес. То есть нахождение детей на природе в лесу будет регулироваться одним нормативным правовым актом за подписями двух министров, согласованным со всеми ведомствами, в первую очередь с МЧС", - сказал он.

Созданию нового приказа поспособствовал ряд происшествий с пострадавшими во время походов в детских лагерях. Одним из таких стала трагедия на Сямозере в Карелии, которая произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря на рафте и двух каноэ в поход по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. СК возбудил несколько уголовных дел, потерпевшими по ним признаны 57 лиц.