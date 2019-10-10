Лауреатом Нобелевской премии в области литературы за 2019 год стал Петер Хандке

СТОКГОЛЬМ, 10 октября. /ТАСС/. Нобелевская премия в области литературы 2019 года присуждена австрийскому драматургу Петеру Хандке за "влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта". Об этом объявила в четверг Шведская академия.

Петер Хандке зарекомендовал себя как один из самых влиятельных писателей в Европе после Второй мировой войны, отмечает Нобелевский комитет. "Своеобразное искусство Питера Хандке заключается в пристальном внимании к пейзажам и материальному присутствию в мире, что сделало кино и живопись двумя его величайшими источниками вдохновения", - говорится в заявлении.

Работы Хандке "исполнены большого желания открывать и воплощать свои открытия в жизнь, находя для них новые литературные выражения. Сам он говорил: "Быть восприимчивым - это все". Поэтому ему удается заряжать взрывоопасным значением даже самые мелкие детали в повседневной жизни. Его работа, таким образом, отличается сильным авантюрным духом, а также и склонностью к ностальгии".

В четверг также стало известно, что Нобелевская премия в области литературы 2018 года присуждена польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук.

Биография

Петер Хандке родился в 1942 году в австрийском Гриффене. Хандке - один из самых известных немецкоязычных авторов современности. С 1966 года из-под его пера вышло около 100 работ, включая пьесы, романы, сценарии и переводы классиков. На русском языке издана повесть Хандке "Страх вратаря перед одиннадцатиметровым" (1970), экранизированная его другом немцем Вимом Вендерсом, тетралогия "Медленное возвращение домой" (1979), рассказ "Учение горы Сент-Виктуар" (1980) и другие. Одна из наиболее известных киноработ Вендерса "Небо над Берлином" (1987) также сделана совместно с Хандке.

В 1990-х годы австриец часто подвергался критике за поддержку сербской стороны в вооруженном конфликте в Югославии в своем сочинении "Зимняя поездка на реки Дунай, Сава, Морава и Дрина или Справедливость для Сербии". Из-за того, что Папа Римский дистанцировался от балканских конфликтов, Хандке покинул католическую церковь и принял православие.

Вручение премии

С 1901 года Нобелевскую премию вручали 590 раз. Лауреатами стали 908 человек и 27 организаций.

Вручение награды состоится в Стокгольмской филармонии 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. На украшенной цветами сцене из рук шведского монарха лауреаты получат золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом.

Размер денежной составляющей этой награды в нынешнем году составляет 9 млн крон ($908,2 тыс. по текущему курсу).

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