Лауреатом Нобелевской премии в области литературы за 2019 год стал Петер Хандке

СТОКГОЛЬМ, 10 октября. /ТАСС/. Нобелевская премия в области литературы 2019 года присуждена австрийскому драматургу Петеру Хандке за "влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта". Об этом объявила в четверг Шведская академия.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019
The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB
Петер Хандке зарекомендовал себя как один из самых влиятельных писателей в Европе после Второй мировой войны, отмечает Нобелевский комитет. "Своеобразное искусство Питера Хандке заключается в пристальном внимании к пейзажам и материальному присутствию в мире, что сделало кино и живопись двумя его величайшими источниками вдохновения", - говорится в заявлении.
Работы Хандке "исполнены большого желания открывать и воплощать свои открытия в жизнь, находя для них новые литературные выражения. Сам он говорил: "Быть восприимчивым - это все". Поэтому ему удается заряжать взрывоопасным значением даже самые мелкие детали в повседневной жизни. Его работа, таким образом, отличается сильным авантюрным духом, а также и склонностью к ностальгии".
В четверг также стало известно, что Нобелевская премия в области литературы 2018 года присуждена польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук.
Биография
Петер Хандке родился в 1942 году в австрийском Гриффене. Хандке - один из самых известных немецкоязычных авторов современности. С 1966 года из-под его пера вышло около 100 работ, включая пьесы, романы, сценарии и переводы классиков. На русском языке издана повесть Хандке "Страх вратаря перед одиннадцатиметровым" (1970), экранизированная его другом немцем Вимом Вендерсом, тетралогия "Медленное возвращение домой" (1979), рассказ "Учение горы Сент-Виктуар" (1980) и другие. Одна из наиболее известных киноработ Вендерса "Небо над Берлином" (1987) также сделана совместно с Хандке.
В 1990-х годы австриец часто подвергался критике за поддержку сербской стороны в вооруженном конфликте в Югославии в своем сочинении "Зимняя поездка на реки Дунай, Сава, Морава и Дрина или Справедливость для Сербии". Из-за того, что Папа Римский дистанцировался от балканских конфликтов, Хандке покинул католическую церковь и принял православие.
Вручение премии
С 1901 года Нобелевскую премию вручали 590 раз. Лауреатами стали 908 человек и 27 организаций.
Вручение награды состоится в Стокгольмской филармонии 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. На украшенной цветами сцене из рук шведского монарха лауреаты получат золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом.
Размер денежной составляющей этой награды в нынешнем году составляет 9 млн крон ($908,2 тыс. по текущему курсу).
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