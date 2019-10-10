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Москалькова не получала обращения по поводу задержанных граждан Украины в России

Омбудсмен пообещала перепроверить эту информацию

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не получала от уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой обращения по поводу задержанных граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова.

"Я знаю, что в прессе такая информация распространена, но никакого официального обращения на сегодняшний день пока не получила, буду сейчас еще проверять, поступало ли в аппарат", - сообщила российский омбудсмен.

Ранее Денисова заявляла, что обратилась к Москальковой с просьбой о содействии в установлении местонахождения граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова, осужденных в Крыму. Она указала, что, по информации родственников и адвокатов, в конце сентября их вывезли из пенитенциарного заведения на территории Крыма, где они сейчас - не известно.

Теги
УкраинаРоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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