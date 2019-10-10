Счетная палата заявила о невозможности внедрить интернет во все школы России

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов не предусматривает средств на создание в школах специальной инфраструктуры для работы интернета. Отсутствие же соответствующей инфраструктуры не позволит внедрить современные технологии в обучение, заявила в четверг директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты (СП) РФ Светлана Меркушина на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

"Что касается подключения всех образовательных организаций к сети интернет: на данный момент эта мера недостаточна. Не обеспечить внедрение современных технологий обучения, если в организациях отсутствует инфраструктура, которая позволит дальше функционировать этой сети <…> На создание инфраструктуры средств из федерального бюджета не предусмотрено", - сообщила Меркушина, напомнив, что мероприятия по подключению всех школ к интернету реализует Минкомсвязь.

Меркушина также отметила, что, по предварительным расчетам Минпросвещения, для создания необходимой инфраструктуры требуется 77 млрд руб.

"Отсутствие такого финансирования будет препятствовать повсеместному внедрению цифровой образовательной среды, а значит создавать риски в доступности качественного образования для всех учащихся без исключения", - добавила она.

По ее словам, нацпроект "Образование" также не предусматривает создание в образовательных организациях инфраструктуры, которая позволит внедрить современные технологии в обучение и обеспечит в каждом классе сервисы Российской электронной школы, позволит послушать школьникам лекции в онлайн-режиме и так далее.

Согласно нацпроекту "Образование", доля школ, обеспеченных интернетом в 2019 году должна составить 65%, к 2021 - 75%, а к концу 2024 скоростным интернетом планируется обеспечить 100% образовательных организаций.