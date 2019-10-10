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Москвичи оценят проект нового стандарта поликлиник

Новый стандарт поликлиник, направленный на повышение уровня их комфорта, позволит пациентам проходить большую часть обследований в одном медицинском учреждении

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Голосование, посвященное проекту "Новый московский стандарт поликлиник", началось в рамках проекта "Активный гражданин". Жителям столицы предстоит оценить развитие поликлиник в городе, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"В проекте "Активный гражданин" стартовало новое голосование. Оно состоит из одного вопроса. Горожане могут высказаться о проекте "Новый московский стандарт поликлиник". Голосования, посвященные вопросам здравоохранения, часто проводятся в проекте "Активный гражданин". За это время поделиться мнением о развитии столичных поликлиник успели сотни тысяч жителей Москвы", - говорится в сообщении.

Новый стандарт поликлиник, направленный на повышение уровня их комфорта, позволит пациентам проходить большую часть обследований в одном медицинском учреждении. В самих медорганизациях обновят техническое оснащение, заменят аналоговое оборудование на цифровое, а также изменят принцип формирования штата медперсонала. Согласно новому проекту, в филиалах поликлиники будут вести прием врачи восьми наиболее востребованных специальностей, а в главных зданиях - до пяти специалистов узких направлений (пульмонологи, аллергологи-иммунологи и другие).

Отмечается, что в соответствии с проектом уже сформированы новые подходы к зонированию помещений и расположению кабинетов специалистов. Так, например, кабинеты наиболее востребованных специалистов будут расположены на нижних этажах, а административные помещения и наименее посещаемые - на верхних. Кроме того, изменится техническое оснащение поликлиник: в каждом здании появятся маммограф, рентген или флюорограф, аппараты УЗИ и оборудование функциональной диагностики.

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