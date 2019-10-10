Правительство введет маркировку музыкальных инструментов для их вывоза

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Правительство РФ намерено ввести маркировку уникальных музыкальных инструментов для их временного вывоза из страны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Сегодня мы также рассмотрим изменения в закон о вывозе и ввозе культурных ценностей. В законопроекте предусматривается введение маркировки музыкальных инструментов, которые являются культурными ценностями", - сказал он, открывая заседание кабинета министров.

Премьер пояснил, что предполагается введение уникальных меток - химических и радиочастотных, - которые позволят проще идентифицировать музыкальные инструменты, проверяя разрешение на временный вывоз.

"Ну а у тех музыкантов выдающихся наших, которые этими инструментами пользуются, сократится время прохождения таможенных процедур", - заключил Медведев.

Маркировка товаров

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной становится маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), созданный на основе государственно-частного партнерства.