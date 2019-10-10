Путин связал рост продолжительности жизни в РФ со спадом употребления крепкого спиртного

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на позитивное влияние сокращения употребления крепкого спиртного россиянами на продолжительность жизни населения.

"Совсем недавно Всемирная организация здравоохранения заметила наше движение вперед и указала на то, что Россия резко сократила за последние годы - и это очень хорошо - употребление крепких спиртных напитков и больше занимается спортом, - сказал он на форуме "Россия - спортивная держава". - Как результат - значительное увеличение продолжительности жизни в России". "Это прежде всего результат вашей работы - я хочу прежде всего обратиться к своим коллегам из России, которые занимаются развитием физической культуры и спорта", - добавил президент.

Путин напомнил о планах вовлечь к 2024 году в регулярные занятия спортом более половины жителей России. "Чтобы достичь этой цели, мы прилагаем самые серьезные усилия: строим большие и малые спортивные объекты, с учетом задач спортивной сферы совершенствуем облик парков, жилых районов и городов, оснащаем спортивные площадки, школы, секции", - сказал он.

По словам российского лидера, на заседании Совета по спорту, которое он проведет в четверг в Нижнем Новгороде, будут подробно обсуждаться меры по улучшению законодательства для развития спорта, а также шаги, которые позволят сделать спорт "не просто нормой жизни, а жизненной необходимостью". Путин выразил уверенность, что совместными усилиями этой цели удастся достичь.