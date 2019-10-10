В Ленинградской области власти семи районов получили гранты за эффективную работу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Гранты за наилучшие показатели эффективности работы органов местного самоуправления по итогам 2018 года получили семь районов Ленинградской области. По сравнению с 2017 годом общая сумма грантов увеличилась на 20 млн рублей - до 50 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе губернатора и правительства области.

"Самый крупный грант в 12,7 млн рублей выделен Волосовскому району, на втором месте Выборгский район, который получит 10,1 млн рублей, на третьем - Всеволожский район с 9,9 млн рублей, за ним следуют Сланцевский район - с грантом в 6,1 млн рублей, Лужский район - с грантом в 6 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по 2,5 млн рублей получат также Гатчинский и Ломоносовский районы. Губернатор региона Александр Дрозденко подписал соответствующее постановление.

В этом году общая сумма средств, выделяемых на гранты, увеличилась на 20 млн и составила 50 млн рублей. По итогам 2017 года в лидерах были Киришский муниципальный район, Волховский муниципальный район и Сосновоборский городской округ. Всего грантополучателями в 2017 году были пять районов, в том числе Лужский и Волосовский муниципальные районы.

Мониторинг проводится ежегодно в соответствии с указом президента РФ. Деньги могут быть направлены на ремонт общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, дорог местного значения и другие цели.