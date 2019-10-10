Все ивановские ветераны Великой Отечественной войны до конца года получат жилье

ТАСС, 10 октября. Все ветераны Великой Отечественной войны в Ивановской области будут обеспечены жильем до конца текущего года. Регион получит на эти цели из федерального бюджета дополнительные 63 млн рублей, сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский на заседании областного правительства.

"Удалось добиться увеличения субвенции из федерального бюджета на обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны жильем - это дополнительно 63 млн рублей. Главное теперь, чтобы деньги дошли до ветеранов, и эту проблему мы действительно закрыли", - сказал губернатор.

Как сообщила на заседании зампредседателя областного правительства Ирина Эрмиш, в очереди на получение жилья в регионе числятся 44 ветерана. На начало года региону было предусмотрено 26,3 млн рублей из федерального бюджета.

"Этих средств было недостаточно, чтобы удовлетворить потребности всех очередников. С получением дополнительного финансирования проблема обеспеченности жильем всех стоящих на учете будет полностью решена", - сказала Эрмиш.