Центр гериатрической помощи откроется в Архангельске в 2020 году

АРХАНГЕЛЬСК, 10 октября. /ТАСС/. Центр оказания гериатрической помощи в рамках регионального проекта "Старшее поколение", одного из направлений нацпроекта "Демография", будет создан в Архангельске в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"В Архангельском госпитале для ветеранов войн будет создан гериатрический центр. Центр, в котором будет оказываться медицинская, в том числе реабилитационная, помощь пожилым людям, планируется открыть в 2020 году", - говорится в сообщении.

В Архангельской области гериатрическая помощь оказывается в госпитале для ветеранов войн, где развернуто 35 коек, и в Северодвинской городской клинической больнице №1, здесь помощь оказывается на 10 гериатрических койках.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, в ближайшие годы в регионе будет открыто еще несколько кабинетов и увеличено число коек по оказанию гериатрической помощи. "Этот центр, помимо медицинской помощи пожилым людям, будет осуществлять организационно-методическую поддержку всей системе гериатрической помощи в области", - сказали в пресс-службе.

Гериатрический центр разместится на двух этажах госпиталя. Уже подготовлены специалисты, они получили имеют сертификаты по гериатрии.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.