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В СФ просят кабмин передать полномочия по лесоустройству от регионов Рослесхозу

Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев сообщил, что сейчас регионам не хватает ресурсов для надлежащего выполнения ими полномочий

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Рабочая группа при Совете Федерации по совершенствованию лесного законодательства рекомендует правительству РФ разработать и внести в Госдуму законопроект, который предусматривает передачу полномочий по лесоустройству (в частности, меры по охране, защите и воспроизводству лесов) от региональных властей на федеральный уровень - Рослесхозу. Об этом говорится в тексте рекомендаций рабочей группы (документ есть в распоряжении ТАСС).

"Рекомендовать правительству РФ внести в Государственную думу проект федерального закона "О внесении изменений в Лесной кодекс РФ, предусматривающих передачу полномочий по проведению лесоустройства на федеральный уровень", - говорится в документе.

Как пояснил журналистам после заседания рабочей группы в четверг вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев, на сегодняшний день основная ответственность за лесной фонд РФ лежит на регионах: они должны осуществлять лесоустройство, выделять лесные участки для лесопользователей и арендаторов, заключать с ними договоры, а также контролировать их исполнение. Кроме того, по словам вице-спикера Совфеда, на региональных властях лежит ответственность по охране леса, борьбе с лесными пожарами и их предотвращению.

"Им не хватает, с одной стороны, ресурсов, с другой - полномочий. Наша задача сегодня - создать такие условия, чтобы те полномочия, которые им переданы, были полностью обеспечены, а те, которые переданы им, может быть, ошибочно и не оправдали себя, вернуть на федеральный уровень. Все вопросы мы обсуждаем, пока нет окончательного решения", - подчеркнул Воробьев.

Следственный комитет РФ ранее возбудил уголовное дело о масштабных лесных пожарах в Красноярском крае в этом году. Следствие считает, что "с 22 марта по 1 августа 2019 года должностные лица Министерства лесного хозяйства Красноярского края не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров". Из-за этого, полагают в СК, пожары распространились на значительные территории. Лесные пожары начались в Сибири в июле в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии. По предварительным данным Рослесхоза, ущерб от лесных пожаров в 2019 году составил 7 млрд рублей.

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