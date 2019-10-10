Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Архангельске захоронили останки солдат, погибших в годы войны

Поисковики в этом году обнаружили останки трех бойцов
Описание
© Ирина Скалина/ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 10 октября. /ТАСС/. Воинов из Архангельской области, погибших в годы Великой Отечественной войны, останки которых обнаружили в 2019 году, в четверг захоронили в Архангельске. Как рассказала ТАСС руководитель поискового движения Архангельской области Елена Недзвецкая, двоих нашли в Карелии, еще одного - в Ленинградской области.

"В этом году было найдено трое уроженцев Архангельской области. Два бойца были найдены в Республике Карелия, это Вакуленко Григорий Федорович и Воронцов Николай Петрович, участниками отряда "Возвращение" из Северодвинска. Моисей Пугин был найден в Ленинградской области московскими поисковиками", - сказала Недзвецкая.

Во всех случаях рядом с останками были найдены медальоны, по которым их удалось идентифицировать. Рядом с Григорием Вакуленко поисковик Андрей Зубов обнаружил его саперную лопатку, которую передали его внуку, приехавшему из Иркутска.

В прошлом году поисковики обнаружили и захоронили шесть уроженцев Архангельской области, погибших в годы войны.

В Архангельской области сформировано более 30 поисковых отрядов. Итоги поискового сезона подведут на Всероссийском закрытии "Вахты памяти - 2019", которое пройдет в Архангельске с 14 по 17 ноября.

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаАрхангельская область
Реклама на ТАСС
ВШЭ запускает первую в России онлайн-магистратуру на английском языке
Выпускники получат дипломы магистра по направлению "Прикладная математика и информатика"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС