В Архангельске захоронили останки солдат, погибших в годы войны

АРХАНГЕЛЬСК, 10 октября. /ТАСС/. Воинов из Архангельской области, погибших в годы Великой Отечественной войны, останки которых обнаружили в 2019 году, в четверг захоронили в Архангельске. Как рассказала ТАСС руководитель поискового движения Архангельской области Елена Недзвецкая, двоих нашли в Карелии, еще одного - в Ленинградской области.

"В этом году было найдено трое уроженцев Архангельской области. Два бойца были найдены в Республике Карелия, это Вакуленко Григорий Федорович и Воронцов Николай Петрович, участниками отряда "Возвращение" из Северодвинска. Моисей Пугин был найден в Ленинградской области московскими поисковиками", - сказала Недзвецкая.

Во всех случаях рядом с останками были найдены медальоны, по которым их удалось идентифицировать. Рядом с Григорием Вакуленко поисковик Андрей Зубов обнаружил его саперную лопатку, которую передали его внуку, приехавшему из Иркутска.

В прошлом году поисковики обнаружили и захоронили шесть уроженцев Архангельской области, погибших в годы войны.

В Архангельской области сформировано более 30 поисковых отрядов. Итоги поискового сезона подведут на Всероссийском закрытии "Вахты памяти - 2019", которое пройдет в Архангельске с 14 по 17 ноября.