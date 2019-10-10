Последняя в 2019 году церемония развода караулов пройдет в Кремле 19 октября

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) 19 октября завершит очередной сезон проведения торжественных церемоний развода пеших и конных караулов в Кремле.

"19 октября 2019 года на Соборной площади Московского Кремля пройдет последняя в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России", - сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО.

Церемония развода караулов традиционно проходит каждую субботу в Кремле в теплое время года. В ней принимают участие подразделения ФСО России: Рота специального караула, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр. Посмотреть на церемониал на Соборной площади может любой желающий, купив билет на посещение Кремля.