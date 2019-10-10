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Минпросвещения прокомментировало инициативу о штрафах для родителей курящих детей

Предложение нуждается в обсуждении, отметили в министерстве

ЯЛТА, 10 октября. /ТАСС/. Вопрос введения штрафов для родителей курящих детей нуждается в обсуждении. Об этом в четверг сказал журналистам первый заместитель министра просвещения России Павел Зенькович на всероссийском форуме организаторов детского отдыха, который проходит в Крыму.

"Борьба за здоровый образ жизни - мне кажется, это история правильная. Борьба с курением - тоже история правильная. Но здесь важно не допускать каких-то перегибов, которые, наоборот, вызвали бы отвращение <...> Мне кажется, что эта инициатива должна обсуждаться на уровне общественности. После этого мы должны посмотреть, что об этом думают люди", - сказал Зенькович.

Как ранее сообщала газета "Известия", правительственная комиссия обсуждает вопрос о внесении в новую редакцию КоАП нормы, предполагающей введение ответственности для родителей курящих подростков. В документе содержится поручение Роспотребнадзору направить в Минюст обращение о внесении в КоАП нормы "об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними".

В 2009 и 2014 годах в Госдуму вносились законопроекты о штрафах для родителей за курение их несовершеннолетних детей. Обе инициативы не получили поддержки правительства.

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