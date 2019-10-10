МВД предложило штрафовать родителей курящих детей

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.

"В рамках выполнения поручения правительственной комиссии по профилактике правонарушений профильным ведомством подготовлено предложение об установлении административной ответственности родителей или иных законных представителей за потребление табака несовершеннолетними в виде административного штрафа в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей по аналогии с поддержанным МВД административным наказанием, предусмотренным за нахождение несовершеннолетних в состоянии опьянения", - сказал собеседник агентства.

В МВД уточнили, что ответственность за нарушение данного запрета законодательством не установлена, что снижает эффективность профилактики курения табака в подростковой среде.

Как ранее сообщала газета "Известия", правительственная комиссия обсуждает вопрос о внесении в новую редакцию КоАП нормы, предполагающей введение ответственности для родителей курящих подростков. В документе содержится поручение Роспотребнадзору направить в Минюст обращение о внесении в КоАП нормы "об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними".

В 2009 и 2014 годах в Госдуму вносились законопроекты о штрафах для родителей за курение их несовершеннолетних детей. Обе инициативы не получили поддержки правительства.