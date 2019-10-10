КС 22 октября рассмотрит обращение детей репрессированных о праве на жилье в Москве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ назначил на 22 октября заседание по рассмотрению обращений детей граждан, родители которых были репрессированы в СССР до начала Великой Отечественной войны и переселены из Москвы, сообщается на сайте суда.

"Заседание Конституционного суда Российской Федерации состоится 22 октября 2019 года", - говорится в сообщении.

Согласно данным КС, в суд обратились Алиса Мейсснер, Елизавета Михайлова и Евгения Шашева. Заявители посчитали, что статья 13 федерального закона "О реабилитации жертв политических репрессий" и пункты и статьи закона "Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения" нарушают их конституционные права. Их обращения основано, в том числе, на отказе департамента городского имущества Москвы поставить их на учет как нуждающихся в жилье из-за отсутствия для этого законных оснований - например, они не проживали в Москве более 10 лет.

Согласно обращению председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека(СПЧ) Михаила Федотова, которое было направлено в КС по данному делу, родители заявителей в 1930-1940 годах проживали в Москве, а затем были высланы из столицы на спецпоселения, где у них родились дети. По мнению председателя СПЧ, детям пострадавших от репрессий положены компенсации, в том числе по переселению их на прежнее место жительства. "Возмещение ущерба должно включать в себя возвращение жертв серьезных нарушений прав человека на прежнее место жительства", - говорится в обращении Федотова на сайте СПЧ.

При этом он отмечает, что заявители должны получить жилье на прежнем месте жительства их родителей во внеочередном порядке. "Жертвы политических репрессий являются людьми преклонного возраста, и, стоя в общей очереди, они попросту не дождутся жилых помещений. По имеющимся сведениям, в городе Москве очередники получают жилые помещения в среднем, более чем через 30 лет после их принятия на жилищный учет <…> Соответственно, лишь внеочередной порядок предоставления жилых помещений может обеспечить реальное возмещение вреда жертвам политических репрессий", - отмечается в обращении.