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Кобылкин поручил разобраться в ситуации с очистными сооружениями в Саратовской области

Вопрос с сооружениями будет изучен и рассмотрен сотрудниками Росприроднадзора

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поручил Росприроднадзору разобраться в ситуации с загрязнением реки Хопёр в Балашове (Саратовская область) сточными водами после письма местной экоактивистки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Дмитрий Кобылкин поручил Росприроднадзору разобраться в ситуации с очистными сооружениями Балашова Саратовской области по открытому обращению экоактивистки Екатерины Адониной", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что местная жительница направила открытое письмо министру природных ресурсов и экологии РФ и просила чиновника изучить вопрос с очистными сооружениями в городе.

"Приглашаю посетить город Балашов Саратовской области для участия в экскурсии по очистным сооружениям канализации, износ которых составляет почти 100 %, и воочию увидеть, какие хозяйственно-бытовые стоки после "очистки" непосредственно попадают в одну из красивейших и ранее экологически чистых малых рек Европы - в реку Хопёр!" - говорилось в письме Адониной.

По данным Минприроды, теперь вопрос будет изучен и рассмотрен сотрудниками Росприроднадзора на месте.

"Такая ситуации во многих городах, 80% всех очистных по Волге имеют высочайший износ. В данном вопросе важна позиция глав регионов, которые должны работать с компаниями и формировать заявки на участие в федеральных проектах софинансирования обновления очистных", - уточнили в министерстве.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияСаратовская область
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