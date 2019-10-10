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Северный Кавказ

Минкомсвязь: переход на цифровое ТВ расширит зону телевещания в Дагестане почти на 9%

Полный переход на цифровое вещание в республике планируется с 14 октября

МАХАЧКАЛА, 10 октября. /ТАСС/. Переход на цифровое телевещание в Дагестане позволит обеспечить прием телепрограмм на 98,8% территории республики, тогда как аналоговое вещание покрывало около 90% территории, сообщил ТАСС министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана Сергей Снегирев.

"Сеть [для цифрового телевидения] строили изначально по такому принципу, чтобы как минимум повторить зону покрытия аналогового сигнала, плюс постараться ее расширить. Где-то это очень хорошо получилось, в среднем покрытие сейчас у нас 98,8%, аналоговое вещание покрывала около 90%", - сказал Снегирев.

При этом, по его словам, с переходом на цифровое телевещание в республике из-за сложности ее рельефа появятся немногочисленные "пустые" зоны, в которых прием телепередач окажется невозможным. В таких зонах, по данным министерства, расположено более 600 домохозяйств.

"Из них 462 относятся к льготным категориям - это одинокие или малообеспеченные граждане, им предоставлены спутниковые комплекты с бесплатным абонентским обслуживанием. Таким образом, у нас остается около 100 домохозяйств (в которых телевещание будет недоступно - прим. ТАСС). Мы провели подворовые обходы, поговорили с каждым. Оказалось, что в основном люди приезжают туда только на лето, и у них нет необходимости цифровом телевидении", - сказал министр, добавив, что большинство жителей таких домохозяйств в письменной форме уведомили о том, что не заинтересованы в цифровом телевидении.

Снегирев также отметил, что власти республики совместно с компанией МТС бесплатно обеспечили комплектами для приема цифрового телевещания всех ветеранов Великой Отечественной войны, а также Герое России, принимавших участие в разгроме бандформирований, напавших на Дагестан в 1999 году.

Полный переход на цифровое вещание в Дагестане планируется с 14 октября 2019 года. По данным правительства республики, в рамках создания сети цифрового эфирного наземного вещания введены в эксплуатацию 164 объекта.

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