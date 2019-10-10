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РСПП создал комитет по интеллектуальной собственности

Председателем комитета назначили президента Ассоциации IPChain Андрея Кричевского

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) объявил о создании комитета по интеллектуальной собственности, который возглавил президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский. Об этом ТАСС сообщили в РСПП в четверг.

"На заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) было принято решение о создании нового органа при организации - комитета РСПП по интеллектуальной собственности. Председателем комитета был назначен президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский. Он также вошел в состав правления РСПП", - уточнили в Союзе

По мнению Кричевского, интеллектуальная собственность играет ключевую роль в промышленном развитии. "Интеллектуальную собственность относят к нематериальным активам, но это не значит, что она представляет собой что-то эфемерное <…> Сегодня множество российских предприятий из самых разных отраслей вкладывают огромные деньги в НИОКР, но зачастую не умеют правильно распорядиться результатами своей интеллектуальной деятельности. Именно поэтому мне кажется очень правильным развивать институт интеллектуальной собственности в непосредственном диалоге с индустрией, отталкиваться от реальных проблем бизнеса и предлагать эффективные инструменты для их решения", - рассказал ТАСС Андрей Кричевский.

Президент РСПП Александр Шохин полагает, что объединение усилий в работе с интеллектуальной собственностью поспособствует качественным изменениям в экономике. "Сегодня стоимость нематериальных активов компании может превышать стоимость материальных <…> По мере перехода к цифровой экономике интеллектуальная собственность становится активом номер один. Уверен, что консолидировано мы сможем привнести качественные изменения в российскую экономику, отвечая на вызовы нового времени", - привели его слова в пресс-службе.

По информации IPChain, в новый орган при РСПП вступили более 30 участников - игроков рынка интеллектуальной собственности, инновационного бизнеса, экспертов и ученых. Комитету по интеллектуальной собственности предстоит заниматься нормативно-правовым реагированием на вызовы цифровой среды, а также продвижением законодательных инициатив по регулированию в области прав на объекты интеллектуальной собственности.

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Россия
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