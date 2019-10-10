Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве учредили Фонд защиты прав дольщиков

Его деятельность будет финансироваться из городского бюджета

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Власти Москвы создали Фонд защиты прав участников долевого строительства, который будет заниматься достройкой проблемных объектов в городе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"Принято постановление правительства Москвы о создании Московского фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Его основной задачей станет обеспечение достройки проблемных объектов при банкротстве застройщиков", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра Марат Хуснуллин, слова которого приводятся в сообщении, фонд позволит минимизировать количество проблемных объектов. "Согласно федеральному закону №214-ФЗ, фонд сам сможет выступать в качестве застройщика и достраивать проблемные объекты на территории Москвы в приоритетном порядке. Москва вошла в число первых регионов России, создавших такую организацию", - сказал он.

Уточняется, что учредитель фонда - московское правительство в лице Москомстройинвеста, он же утверждает устав организации, деятельность фонда будет финансироваться из городского бюджета. В пресс-службе добавили, что уже утвержден состав совета организации.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, которую цитирует пресс-служба, в дорожных картах по проблемным объектам по итогам третьего квартала текущего года предусмотрен механизм завершения строительства региональным фондом.

В пресс-службе добавили, что с 2011 года в Москве решены проблемы более 13 тыс. обманутых дольщиков, в том числе порядка 1,4 тыс. граждан - с начала 2019 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ВШЭ запускает первую в России онлайн-магистратуру на английском языке
Выпускники получат дипломы магистра по направлению "Прикладная математика и информатика"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС