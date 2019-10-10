В Москве учредили Фонд защиты прав дольщиков

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Власти Москвы создали Фонд защиты прав участников долевого строительства, который будет заниматься достройкой проблемных объектов в городе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"Принято постановление правительства Москвы о создании Московского фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Его основной задачей станет обеспечение достройки проблемных объектов при банкротстве застройщиков", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра Марат Хуснуллин, слова которого приводятся в сообщении, фонд позволит минимизировать количество проблемных объектов. "Согласно федеральному закону №214-ФЗ, фонд сам сможет выступать в качестве застройщика и достраивать проблемные объекты на территории Москвы в приоритетном порядке. Москва вошла в число первых регионов России, создавших такую организацию", - сказал он.

Уточняется, что учредитель фонда - московское правительство в лице Москомстройинвеста, он же утверждает устав организации, деятельность фонда будет финансироваться из городского бюджета. В пресс-службе добавили, что уже утвержден состав совета организации.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, которую цитирует пресс-служба, в дорожных картах по проблемным объектам по итогам третьего квартала текущего года предусмотрен механизм завершения строительства региональным фондом.

В пресс-службе добавили, что с 2011 года в Москве решены проблемы более 13 тыс. обманутых дольщиков, в том числе порядка 1,4 тыс. граждан - с начала 2019 года.