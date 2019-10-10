Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Фестиваль педагогического мастерства учителей иностранных языков пройдет в Дагестане

Мероприятие пройдет 7 ноября на базе Кизлярской школы №1 имени Ломоносова

МАХАЧКАЛА, 10 октября. /ТАСС/. Республиканский фестиваль педагогического мастерства учителей иностранных языков пройдет в начале ноября в дагестанском городе Кизляре в шестой раз, сообщила ТАСС в четверг представитель министерства образования и науки Дагестана Лейла Арсланбекова.

Организаторами фестиваля выступают министерство образования и науки Дагестана, Дагестанский институт развития образования и Дагестанская республиканская организация профсоюза работников народного образования и науки.

"Шестой фестиваль педагогического мастерства учителей иностранных языков пройдет 7 ноября на базе Кизлярской гимназии №1 имени Ломоносова. Участие в нем примут учителя со всей республики, преподающие английский, французский, немецкий языки", - сказала Арсланбекова.

По ее словам, основной целью фестиваля является "обмен опытом эффективной подготовки учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по иностранному языку".

"В рамках фестиваля для педагогов будут проведены показательные уроки с применением интерактивного оборудования, мастер-классы, тренинги и многое интересное, что пригодится им на практике", - отметила собеседница агентства, добавив, что занятия проведут приглашенные эксперты, среди которых будут преподаватели Казанского федерального университета и Пятигорского госуниверситета.

"Как известно, с 2022 года для школьников иностранный язык станет обязательным при сдаче ЕГЭ, в связи с чем роль изучения иностранных языков возрастает еще больше. Наряду с решением проблемы нехватки учителей иностранных языков Минобрнауки республики ведется работа по повышению качества преподавания. И наш фестиваль педагогического мастерства - одно из важных мероприятий в этом направлении", - заключила Арсланбекова.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
Кабмин утвердил положение о наставничестве на госслужбе
Документом устанавливаются порядок осуществления наставничества и условия стимулирования госслужащих, осуществляющих функции наставников
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС