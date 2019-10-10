Фестиваль педагогического мастерства учителей иностранных языков пройдет в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 10 октября. /ТАСС/. Республиканский фестиваль педагогического мастерства учителей иностранных языков пройдет в начале ноября в дагестанском городе Кизляре в шестой раз, сообщила ТАСС в четверг представитель министерства образования и науки Дагестана Лейла Арсланбекова.

Организаторами фестиваля выступают министерство образования и науки Дагестана, Дагестанский институт развития образования и Дагестанская республиканская организация профсоюза работников народного образования и науки.

"Шестой фестиваль педагогического мастерства учителей иностранных языков пройдет 7 ноября на базе Кизлярской гимназии №1 имени Ломоносова. Участие в нем примут учителя со всей республики, преподающие английский, французский, немецкий языки", - сказала Арсланбекова.

По ее словам, основной целью фестиваля является "обмен опытом эффективной подготовки учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по иностранному языку".

"В рамках фестиваля для педагогов будут проведены показательные уроки с применением интерактивного оборудования, мастер-классы, тренинги и многое интересное, что пригодится им на практике", - отметила собеседница агентства, добавив, что занятия проведут приглашенные эксперты, среди которых будут преподаватели Казанского федерального университета и Пятигорского госуниверситета.

"Как известно, с 2022 года для школьников иностранный язык станет обязательным при сдаче ЕГЭ, в связи с чем роль изучения иностранных языков возрастает еще больше. Наряду с решением проблемы нехватки учителей иностранных языков Минобрнауки республики ведется работа по повышению качества преподавания. И наш фестиваль педагогического мастерства - одно из важных мероприятий в этом направлении", - заключила Арсланбекова.