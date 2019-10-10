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Жители Гори в Грузии устроили митинг с требованием вернуть памятник Сталину

В митинге приняли участие около 50 человек

ТБИЛИСИ, 10 октября. /ТАСС/. Порядка 50 жителей грузинского города Гори (край Шида Картли), откуда был родом Сталин, устроили в четверг акцию протеста у здания городской администрации с требованием вернуть памятник "вождю народов". Об этом сообщило местное радио "Мозаика".

"Это является предупредительной акцией. Мы не остановимся. Мы будем выходить каждый день", - выкрикивали протестующие в ходе митинга у здания администрации.

В руках у митингующих были красные флаги и портреты Сталина. Они считают, что власти должны восстановить "историческую справедливость", но если этого не произойдет, они начнут сбор подписей. Организатором акции выступили "Коммунистическая партия Грузии" и общественное движение "Дружба и справедливость".

Памятник Сталину был установлен в центре Гори в 1952 году. Его убрали в 2010 году. Сегодня бронзовая скульптура руководителя СССР хранится в одном из складов за пределами Гори. При этом возле дома - музея Сталина на окраине Гори до сих пор стоит памятник Иосифу Виссарионовичу, но меньших размеров.

В Грузии с 2011 года действует закон "Хартия свободы", согласно которому в стране запрещено использование коммунистической и фашисткой символики. Нарушение закона влечет за собой предупреждение, а повторное игнорирование - штраф в размере 1 тыс/ лари (порядка $337).

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ГрузияРоссия
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