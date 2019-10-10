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Северный Кавказ

В Железноводске на фестивале представили более 500 кукол ручной работы

Фестиваль авторских кукол "DOLLина грез" открылся в Пушкинской галерее 10 октября

ПЯТИГОРСК, 10 октября. /ТАСС/. Фестиваль авторских кукол "DOLLина грез" в четверг открылся в Железноводске (Ставропольский край). На фестивале выставлено более 500 кукол мастериц из России и Эстонии, сообщили ТАСС в пресс-службе горадминистрации.

"Ставропольский курорт принимает участников первого масштабного фестиваля кукольниц. В Пушкинской галерее собрались мастерицы со всей России и стран ближнего зарубежья. Девушки привезли на курорт более 500 кукол ручной работы, каждая из которых настоящее произведение искусства", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, все три фестивальных дня лучшие мастера будут рассказывать и показывать, как создаются куклы.

"Мастерицы утверждают, что не бывает двух одинаковых кукол. Все они разные, и у каждой есть свой характер и настроение. В рамках фестиваля "DOLLина грез" жители и гости смогут посетить мастер-шоу и научиться создавать авторские игрушки", - отметила представитель пресс-службы.

Она добавила, что фестиваль в Железноводске станет ежегодным. В следующем году планируется, что центральными экспонатами станут игрушки детей императора Николая II, отреставрированные известной кукольницей Светланой Пчельниковой.

С 17 сентября по 30 ноября в Пушкинской галерее работает выставка кукол из личной коллекции Пчельниковой, которая собирала игрушки со всего мира более 30 лет.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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